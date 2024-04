Victor Osimhen si appresta a diventare un calciatore del Paris Saint Germain. Il club transalpino sembra aver sbaragliato la concorrenza, fiondandosi sul nigeriano per sostituire il partente Kylian Mbappe, promesso sposo del Real Madrid.

Anche ieri sera, nel match perso dal PSG al Parco dei Principi contro il sorprendente Barcellona di Xavi per 2-3, il numero 7 è sembrato spento e fuori fase, impaziente di lasciare la squadra allenata da Luis Enrique per accasarsi nella capitale Spagna.

Offerta choc del PSG a Osimhen: pronto un quadriennale, i dettagli del contratto da sogno

Il Paris Saint Germain sembra dunque aver scelto definitivamente chi sarà il suo sostituto. Dopo Edinson Cavani, il Pocho Ezequiel Lavezzi e Fabian Ruiz, un altro azzurro verrà ceduto al club degli sceicchi, per una cifra monstre.

I francesi pagheranno infatti la clausola rescissoria, che si aggira attorno ai 120 milioni di euro, ed elargiranno ben 13 milioni di euro l’anno al calciatore, per quattro anni complessivi: sembrano essere questi i dettagli dell’offerta formulata nei giorni scorsi.

Una proposta che Osimhen difficilmente rifiuterà: per lui sarà un ritorno, quello in Ligue 1. Il bomber fu infatti acquistato dal Napoli di Aurelio De Laurentiis proprio dal campionato transalpino. Victor conquistò l’attenzione dei partenopei mostrando le proprie potenzialità con la maglia del Lille, venendo comprato per 70 milioni di euro complessivi tra cash e contropartite tecniche.

Per quella trattativa la famiglia De Laurentiis è attualmente indagata dalla procura di Roma.