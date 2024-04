Napoli, senti Ngonge: “I tifosi sono da brividi. Sentirli mi ha fatto venire la pelle d’oca”

Il Calcio Napoli si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Frosinone domenica alle 12:30. Gli uomini di Francesco Calzona sono chiamati a vincere per continuare a recuperare punti in zona Europa e non perdere il treno dei primi cinque posti che significherebbe esclusione dalla prossima Champions League (anche grazie agli ottimi risultati di ieri tra Europa League e Conference League). Chi cerca spazio domenica è Ngonge, che contro il Monza ha giocato per la prima volta da titolare a buoni livelli, confermando l’ottima intuizione di mercato del mese di gennaio.

Ngonge innamorato del Napoli, le sue parole

Il calciatore belga è diventato rapidamente uno dei preferiti dei tifosi, la sua velocità e spensieratezza hanno convinto il pubblico azzurro, tanto da invocarlo spesso nell’undici titolare al posto di Politano. Nonostante qualche infortunio di troppo che lo ha rallentato negli ultimi mesi, l’ex Verona quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, risultando decisivo anche in alcune partite.

Il calciatore, intervistato dai canali ufficiali del club azzurro ha raccontato dei suoi primi mesi con la maglia del Napoli. Ecco le parole sui tifosi e le prime sensazioni in azzurro: “A Napoli sto bene, le prime impressioni sono state ottime. Sentire i tifosi urlare il mio nome è stato da pelle d’oca, un’emozione incredibile, non mi sarei mai aspettato tutto questo calore. Il primo gol? Era arrivato contro la mia ex squadra, ma poi me l’hanno annullato, ci sono rimasto male”.

Sul suo idolo e le sue aspirazioni e i suoi punti forti: “Direi il mio istinto, non penso molto, faccio e basta. In campo mi ispiro a Neymar, mi piaceva molto quando ero più giovane e lo seguivo costantemente, per me era uno dei più forti in generale.“.