Ci sarà anche Luciano Spalletti sugli spalti dello stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta quest’oggi. Il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio assisterà alla sfida tra Napoli e Frosinone, valida per la 32esima giornata del campionato italiano di Serie A, in programma quest’oggi con calcio d’inizio alle 12,30.

Spalletti, prima volta da ex al Maradona: assisterà a Napoli-Frosinone

Sarà la prima volta per l’allenatore dello scudetto: il mister della storica cavalcata tricolore non era infatti mai ritornato in quella che è stata casa sua fino a giugno 2023. Lo farà quest’oggi, sperando porti fortuna alla sua ex squadra, in grande affanno quest’anno e obbligata a vincere tutte le restanti 7 partite di questo campionato.

Continuano dunque i segnali di disgelo tra lui ed Aurelio De Laurentiis, dopo il turbolento addio tra le due parti dell’anno scorso, che ha portato anche strascichi legali con il patron di Filmauro che ancora attende il pagamento della clausola (2 milioni di euro) inserita nel contratto del tecnico di Certaldo.

Il Napoli attualmente è ottavo in classifica, parente lontanissimo della grande formazione condotta da Spalletti alla vittoria culminata nella notte di Udine alle 22,37 del 4 maggio 2023. Ricordi indelebili che sono stati tramutati in film, dal titolo “Sarò con te” in uscita proprio ad un anno di distanza dal trionfo nelle migliori sale italiane.