Finisce il primo tempo allo stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli è in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Matteo Politano, che al 17′ batte Turati con una gran conclusione a giro bissando la splendida rete realizzata una settimana fa a Monza. Al 30′ Alex Meret sale in cattedra parando un calcio di rigore a Soulè.

Napoli-Frosinone 1-0 all’intervallo: sblocca Politano, Meret para un rigore. Osimhen sprecone

Gran caldo quest’oggi a Napoli: ritmi bassi e azzurri che vivono di fiammate. Victor Osimhen fallisce due occasioni clamorose in avvio di gara. Prosegue la protesta degli Ultras nei confronti di squadra e società. Con l’1-0 al Frosinone, gli azzurri salgono al sesto posto in classifica con 51 punti. Se dovesse rimanere questo il punteggio al termine della sfida, i partenopei guadagnerebbero dunque 2 punti nei confronti del Bologna in attesa delle partite di Roma e Atalanta.

I giallorossi allenati da Daniele De Rossi saranno impegnati sul campo dell’Udinese alle 18, mentre i bergamaschi ospiteranno domani sera il Verona nel monday night.

Presente sugli spalti anche il commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti, tornato da ex per la prima volta a Fuorigrotta. L’allenatore della cavalcata scudetto, annunciato dallo speaker Decibel Bellini, si è visibilmente emozionato dopo aver ricevuto l’abbraccio di tutto lo stadio.