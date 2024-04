Il Napoli e Manna trovano l’accordo con Jonathan David: ecco il sostituto di Osimhen

Il Calcio Napoli si prepara alla rivoluzione di quest’estate. Tanti calciatori sul piede di partenza, su tutti Victor Osimhen che è sempre di più promesso sposo del PSG. I francesi saranno futuri orfani di Mbappé pronto ad accasarsi a Madrid, così sono pronti ad assicurarsi il calciatore nigeriano per mantenere alto il livello del proprio attacco. Il Napoli e Manna, però, non vogliono perdere tempo e la ricerca della punta si ferma, come qualche anno fa, in casa Lille. Infatti gli azzurri hanno trovato l’accordo con il canadese Jonathan David, che sembra oramai prossimo sposo del Napoli.

C’è l’accordo con David, il Napoli trova il suo dopo-Osimhen

A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Il calciatore canadese era da tempo obiettivo del Napoli ed ora l’accordo sembra essere fatto. In supporto alla trattativa c’è stato il blitz di Manna che, con il permesso della Juventus, avrebbe incontrato la scorsa settimana l’entourage del giocatore, il quale avrebbe già dato la disponibilità al trasferimento indipendentemente dalla qualificazione o meno alla prossima Champions dei partenopei. Il calciatore dal primo incontro sembra essere rimasto colpito dal progetto azzurro ed è pronto a vestire la maglia del Napoli.

Lo stipendio del canadese dovrebbe attestarsi attorno ai 3 milioni di euro all’anno (attualmente ne guadagna 1 a stagione). L’unico intoppo, se così vogliamo chiamarlo, è proprio con il Lille, che ha fatto sapere che il calciatore non si muoverà per meno di 50 milioni. Il Napoli in prima battuta è arrivato a 35 milioni più una serie di bonus. In aiuto degli azzurri c’è il buon rapporto tra i due club mentre il calciatore ha già fatto sapere che non rinnoverà il suo contratto (che scadrà ne 2025), tutte notizie che faciliteranno la trattativa che è sempre più indirizzata vero il capoluogo campano.