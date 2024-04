Sembra ieri, eppure sono passati già 35 anni. Era la notte del 19 aprile 1989, Olympiastadion di Monaco. Il Napoli aveva vinto la semifinale d’andata contro il temibile Bayern per 2-0, e si apprestava a scendere in campo per la sfida di ritorno. In Germania il clima era tesissimo, gli azzurri erano ad un passo dalla finalissima e sui loro volti durante il riscaldamento si percepiva l’ansia di quel momento storico.

Così Diego, il più grande di tutti i tempi, decise di cogliere al balzo l’assist di colui che lanciava la musica dalle casse dell’impianto, per riscrivere la storia e soprattutto infondere tranquillità ai propri compagni. Alle prime note di “Live is life”, canzone del gruppo austriaco Opus, iniziò la danza più bella di sempre per appassionati di calcio.

VIDEO/ 35 anni fa Maradona incantava il mondo intero sulle note di “Live is life”

Maradona mise in serie numeri d’alta scuola a ritmo di musica, lasciando i presenti a bocca aperta: i tedeschi lo ammirarono, ne rimasero estasiati, ma soprattutto si scoraggiarono. Non avrebbero mai potuto battere uno così, non quella sera, non dopo quelle giocate idilliache.

Quel video, quelle immagini fecero il giro del mondo, ed hanno segnato irrimediabilmente la storia di questo sport e di quella canzone. In ogni angolo del globo, quando partono le note di “Live is life”, si pensa a lui. Al Diego Eterno.