Giuffredi: “Basta scaricare colpe su Di Lorenzo. Doveva esserci qualcun altro sotto la curva a Empoli”

Continua la stagione complicata del Calcio Napoli. Il caldissimo post partita di Empoli ha vissuto attimi di tensione con il confronto tra i supporters azzurri ed il capitano Giovanni Di Lorenzo. Proprio su questo tema si è espresso in mattinata il suo procuratore Mario Giuffredi, che a Tv Play non ha risparmiato le critiche per la gestione della società in questo momento delicatissimo spiegando come gli errori siano iniziati l’estate scorsa e che il suo assistito sia ingiustamente sotto accusa.

Giuffredi difende Di Lorenzo e attacca la società del Napoli

Il procuratore di Giovanni Di Lorenzo si esprime così sulle ultime vicende di casa Napoli: “Sono consapevole che dopo questa intervista riceverò insulti. Purtroppo, però, il mio ruolo m’impone, a tutela dei miei assistiti, di mettermi in una situazione poco simpatica ma necessaria. D’altronde, ci sono abituato: l’8 agosto scorso, proprio qui, parlavo di uno spogliatoio scontento ed ora tutti ricordano come profetiche quelle mie parole”.

“Di Lorenzo sotto il settore ospiti? I tifosi ci rimettono soldi e dedicano la vita al Napoli. Rispettiamo l’educazione e la correttezza impeccabile che hanno avuto ad Empoli. Sotto la curva ad Empoli, assieme al capitano ed ai suoi compagni di squadra, avrei voluto vedere anche qualche altra persona a metterci la faccia. Bisogna smetterla di scaricare le colpe, c’è un limite a tutto”.

L’immagine di Empoli: “L’immagine di Giovanni sotto quella curva è stata forte dal punto di vista emotivo. Di Lorenzo, come me, ha enorme rispetto e si sente responsabile, da capitano, perché quei tifosi ci rimettono soldi per seguire la propria squadra, dedicano la loro vita al Napoli senza chiedere nulla in cambio da nessuno perché il Napoli per loro è una fede. C’è rispetto anche per la grande educazione e la correttezza che ad Empoli hanno avuto nel modo di porsi: impeccabile, dimostrando a Giovanni l’amore che hanno per questa maglia e per il capitano”.