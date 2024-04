Ricordate Fabio Cesar Montezine? Fu un centrocampista offensivo passato per Napoli dal 2001 al 2004. Con la maglia azzurra disputò 77 partite realizzando 7 gol. Brasiliano d’origine, naturalizzato qatariota, paese in cui vive da 18 anni e dove lavora come allenatore.

Ricordate Montezine? La sua ‘bomba’ dal Qatar: “Lo sceicco del PSG vuole comprare il Napoli”

Raggiunto dai microfoni di ‘Azzurro Time’, trasmissione in onda su ‘Radio CRC’, ha lanciato una vera e propria ‘bomba’: “Vivo in Qatar da 18 anni, so che la famiglia reale, proprietaria del Psg, è interessata ad investire nel Calcio Napoli. Amici che frequentano la famiglia Al Thani me lo ripetono continuamente”.

Torna dunque in auge la questione riguardante la cessione societaria, che Aurelio De Laurentiis vaglierebbe solo in caso di offerte irrinunciabili. La famiglia Al Thani, già proprietaria del Paris Saint Germain, è certamente una delle poche in grado di proporre eventualmente al partron di Filmauro una cifra a cui sarebbe impossibile dire di ‘no’.

Gli sceicchi sono notoriamente interessati ad investire in Italia, ed hanno manifestato a più riprese negli ultimi anni la propria simpatia verso il Napoli, senza però mai, almeno ufficialmente, approfondire alcun tipo di trattativa.