Mario Giuffredi, procuratore di Di Lorenzo, Politano, Mario Rui, Folorunsho e Gaetano, è tornato a parlare a “Terzo Tempo”, trasmissione in onda su Canale 8.

Giuffredi (ag. Di Lorenzo, Politano e altri): “Chi lascia Napoli in estate è un vigliacco”

“La frase ‘scontento tra gli scontenti’? Era relativa al momento. C’erano numerose trattative in corso, e il mio riferimento era proprio a questo. Parlavo del mio assistito, e delle altre situazioni di cui ero a conoscenza. La frase non voleva creare scompiglio, né rappresentare un attacco. Con delle trattative aperte ci sono delle dinamiche in evoluzione. Il mio riferimento non fu generale, ma solo circoscritto a quei giorni. De Laurentiis ha sempre onorato tutti gli impegni e mantenuto le promesse. Ovvio che i calciatori che hanno rinnovato non sono affatto scontenti. Sono dinamiche normali”.

“Sullo scarso rendimento, non c’è mai un solo motivo, e certamente non riguarda i contratti. Quest’estate c’erano delle situazioni aperte, ma poi i rinnovi sono arrivati. Anche se qualcuno non ha rinnovato questo non vuol dire nulla. Le situazioni sono tante, i motivi sono diversi ma non si può discutere l’impegno e l’attaccamento alla maglia”.

“Per quanto riguarda Di Lorenzo, in cinque anni non l’ho mai visto sbagliare tre partite di fila. Può capitare un periodo difficile, ma anche in questo caso non c’è un motivo particolare. Spesso chi parla crede di sapere cose che non sa o che non sa completamente. Io posso dire solo che sono certo che chi lascerà il Napoli dopo questa stagione così difficile sarà solo un vigliacco”.