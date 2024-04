Con la sconfitta della Roma all’Olimpico per mano del Bologna, si è assottigliato ancora di più il divario tra i giallorossi e le inseguitrici al quinto posto. Senza considerare i felsinei allenati da Thiago Motta, saldamente quarti con 62 punti in classifica, sono quattro le pretendenti ai tre piazzamenti europei ancora in bilico.

I ragazzi di De Rossi a 55 punti ma con i 20′ finali della partita di Udine ancora da disputare (giovedì, risultato sull’1-1), sono marcati in maniera asfissiante dall’Atalanta, che dista una sola lunghezza ma ha un incontro – con la Fiorentina – da recuperare. Sembrano queste due le più accreditate a disputare Champions ed Europa League da settembre prossimo.

Europa, in quattro per tre posti: Napoli in corsa, ma fare calcoli è francamente ridicolo

La Lazio di Tudor attualmente sarebbe invece qualificata per la Conference League: i biancocelesti sono settimi con 52 punti.

Il Napoli di Calzona è ottavo con 49 punti: a 5 giornate dal termine, in palio ce ne sono ancora 15. Gli azzurri ospiteranno la Roma nello scontro diretto del Maradona, per poi giocare in trasferta contro l’Udinese del neo allenatore Fabio Cannavaro. Bologna e Lecce in casa, intervallate dalla gara di Firenze contro i viola, completeranno il calendario.

Chi sembra avere il cammino più complicato è proprio la Roma, che dopo aver perso in casa contro il Bologna lunedì sera, giocherà giovedì a Udine i minuti finali del recupero, per poi volare all’ombra del Vesuvio. Successivamente ospiterà la Juventus, e andrà a Bergamo. Nel mezzo, le semifinali di Europa League contro i campioni di Germania del Bayer Leverkusen.

Il Napoli, vista la tesissima situazione all’interno del gruppo e le scadenti prestazioni di questa stagione, non può far altro che provare a vincerle tutte. Fare calcoli, francamente, è quasi ridicolo dopo il pareggio interno contro il Frosinone e la sconfitta di Empoli.

La classifica di Serie A dal 5° all’8° posto

5- Roma 55 punti (da recuperare la partita di Udine ferma sull’1-1)

6- Atalanta 54 punti (da recuperare la sfida con la Fiorentina)

7- Lazio 52 punti

8- Napoli 49 punti

Il calendario delle squadre in lotta per Champions League, Europa League e Conference League

34a GIORNATA

Lazio-Verona

Napoli–Roma

Atalanta-Empoli

35a GIORNATA

Monza-Lazio

Roma-Juventus

Salernitana-Atalanta

Udinese-Napoli

36a GIORNATA

Atalanta–Roma

Lazio-Empoli

Napoli–Bologna

37a GIORNATA

Fiorentina-Napoli

Inter-Lazio

Lecce-Atalanta

Roma-Genoa

38a GIORNATA

Lazio-Sassuolo

Napoli-Lecce

Atalanta-Torino

Empoli-Roma

Da recuperare

Udinese-Roma (ferma sull’1-1 al 72′)

Atalanta-Fiorentina