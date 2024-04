Il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha deciso che domani mattina la squadra si allenerà allo stadio Diego Armando Maradona a partire dalle ore 11. A rivelarlo è stato l’inviato di Sportitalia Manuel Parlato.

Sorpresa Napoli, domani mattina si allenerà allo stadio Maradona: tutti i dettagli

Queste le parole del giornalista, che attraverso un video pubblicato sul suo profilo ufficiale ha dichiarato: “Alle ore 13 è arrivato a Castel Volturno Andrea Chiavelli, che verosimilmente ha incontrato Meluso e Micheli per discutere del loro futuro. Questa è l’unica spiegazione, dato che ‘l’uomo dei contratti’ non si vede quasi mai da queste parti”.

“L’altra notizia è che domani il Napoli si allenerà allo stadio Maradona dalle 11. Molto probabilmente si tratta di una decisione tecnico-tattica. Calzona aveva detto ‘stiamo facendo buone cose sullo stretto, è ora di farlo a campo largo’. Dovrebbe essere questa la motivazione che ha spinto il mister a fissare la prossima seduta a Fuorigrotta”.

Non si sa se sarà possibile assistere all’allenamento: difficilmente in questo momento delicato la SSC Napoli consentirà ai tifosi di affollare le gradinate. Aprire la sessione al pubblico potrebbe rappresentare un bel segnale in vista della partita di domenica contro la Roma, decisiva per dare un senso a questo finale di stagione.