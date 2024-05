VIDEO/ Dalle accuse alla suggestione, quando Mourinho disse: “De Laurentiis non ha i soldi per me”

La situazione allenatore in casa Calcio Napoli diventa sempre più delicata. Nelle ultime ore tra i vari Conte, Gasperini e Pioli è spuntata la clamorosa ipotesi Jose Mourinho, operazione spinta dal suo agente Mendes (ex procuratore di Cristiano Ronaldo tra i tanti). Una suggestione che era nata già qualche mese fa, quando gli azzurri cercavano il dopo Mazzarri, rimasta tale però per volontà dello Special One che non voleva tornare subito in panchina dopo il contestato esonero ad inizio 2024 dalla Roma. Lo stesso Mourinho in passato, aveva dato show nelle sue conferenze anche parlando di Aurelio De Laurentiis provocandolo più volte durante il suo passato all’Inter.

“De Laurentiis non ha i soldi per me”, la famosa frase di Mourinho che riecheggia a Napoli

Era la stagione 2009/10, storica per il tecnico portoghese che chiuderà la stagione con il famoso “Triplete” con l’Inter, vincendo il campionato all’ultimo respiro contro la Roma di Ranieri, Coppa Italia e Champions League nella famosa finale di Madrid decisa dalla doppietta di Diego Milito. L’episodio risale al febbraio 2010: l’Inter pareggia a Napoli per 0-0. Al termine della partita del San Paolo, il presidente azzurro in conferenza stampa risponde così ad una domanda: “Non cambierei mai Mazzarri con Mourinho. E non porterei mai al Napoli il portoghese”.

Il tecnico portoghese, la settimana dopo, sempre in conferenza stampa non si lascia scappare l’occasione e attacca De Laurentiis con una delle frasi rimaste ancora oggi iconiche: “Evidentemente De Laurentiis non ha i soldi per me”. Nonostante il clamore suscitato, la questione finì lì: il presidente azzurro che non rispose a quella provocazione. Chissà se in questi giorni questa frase sarà ritornata nella testa del numero uno del Napoli.