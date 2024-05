La pazza idea: “Special One” a Napoli? Mendes propone Mourinho a De Laurentiis

Continua la movimentata ricerca del prossimo allenatore del Calcio Napoli. Come più volte ribadito, il presidente Aurelio De Laurentiis con il suo staff ha aperto un vero e proprio casting, e sta interloquendo con più tecnici prima di annunciare la scelta, che arriverà a campionato finito, quando saranno definite le competizioni da giocare per il prossimo anno. I più accreditati rimangono Conte, Pioli e Gasperini, ma nelle ultime ore è spuntata un clamorosa suggestione, che riguarda José Mourinho.

Mourinho osserva e pensa a Napoli. De Laurentiis riceverà la proposta

Parliamo di una “candidatura spontanea”, quella che farà l’agente Mendes ad Aurelio De Laurentiis, proponendo il tecnico ex Roma per la guida tecnica della prossima stagione. Lo “Special One” non ha bisogno di presentazioni, un allenatore vincente che però non piace a tutti. Una mente e un carattere che potrebbero stuzzicare e non poco una persona come ADL, che ha sempre avuto un debole per personaggi di questo calibro. Mourinho secondo alcuni retroscena era già stato proposto al Napoli dopo l’addio di Mazzarri, ma per mancanza di tempo, programmazione e il doloroso esonero dalla Roma, la decisione del portoghese è stata quella di rinviare ogni discorso alla primavera.

Secondo le ultime notizie raccolte, il tecnico potrebbe “accontentarsi” di un’offerta tra i 5 ed i 6 milioni a stagione. Sarebbe dunque più basso rispetto alle pretese economiche di Conte ma il doppio di quelle di Pioli: un aspetto da non sottovalutare. In ogni caso la scelta verrà presa solo a stagione finita, quando si capirà anche il futuro degli azzurri. L’unica certezza riguarda Francesco Calzona: i suoi giorni a Napoli sono contati e una volta chiuso il campionato sarà addio.