Prosegue a ritmi serrati la telenovela che sta tenendo banco in casa Napoli oramai da mesi, e che riguarda la scelta del futuro allenatore. Negli ultimi giorni sembrava essersi affievolita la questione Conte, che pare improvvisamente essersi riaccesa prepotentemente.

Nuovo allenatore Napoli, “Conte e De Laurentiis di nuovo vicini”: gli aggiornamenti

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i contatti sono ripresi in questi giorni e se Conte desse margine di manovra sulle sue esigenze salariali (magari con un ingaggio a salire in funzione degli obiettivi), il riavvicinamento decisivo sarebbe possibile.

La questione, allo stato attuale dei fatti, è puramente economica. Conte costerebbe alle casse del Napoli circa 20 milioni di euro a stagione, in un’annata che vedrà il bilancio partenopeo in grande difficoltà a causa della mancata partecipazione in Champions League. I partenopei venderanno Osimhen (che spinge per una soluzione in Premier) ma dovranno sostituirlo e intervenire in maniera corposa sulla rosa, viste le difficoltà palesate in questo campionato disastroso.

Negli ultimi giorni si era fatta largo in maniera seria la figura di Stefano Pioli: secondo i bookmakers rimane lui il candidato numero 1 alla panchina azzurra, vista l’imminente fine della sua avventura alla guida del Milan.