Il Napoli piomba su Greenwood: l’esterno arrestato e poi assolto per violenza sessuale

Il Calcio Napoli prova a mettere nel mirino i primi obiettivi del calciomercato. Uno dei nomi caldi del momento è Mason Greenwood: l’esterno attualmente in forza al Getafe è inseguito anche dalla Juventus e l’asta per il calciatore sembra certa. L’inglese, gioiellino ex Manchester United è balzato agli onori della cronaca nel passato per vicende extra-calcistiche, che hanno tormentato la sua carriera nel 2022 e 2023. Infatti fu accusato e successivamente arrestato ben due volte nel 2022 per violenze sessuali alla sua ex fidanzata, Harriet Robson.

Violenze e carcere, la storia di Greenwood obiettivo del Napoli e non solo

L’episodio è datato 2022, quando l’esterno era ancora in forza al Manchester United. Il 30 gennaio del 2022, Harriet Robson, fidanzata di Mason Greenwood, pubblica sui social una serie di fotografie raffiguranti ferite, ematomi e lividi causati dalla violenza del giocatore qualche giorno prima. Foto accompagnate da alcuni messaggi audio dove il calciatore obbliga la ragazza a praticare atti sessuali nella propria abitazione contro la sua volontà. A seguito di questi contenuti, la polizia decide di arrestare il calciatore che poi libererà dopo pochi giorni a successione del pagamento della cauzione.

A seguito dell’episodio il Manchester United lo esclude dal gruppo squadra mentre l’Inghilterra lo esclude da ogni attività della nazionale. Nell’ottobre del 2022 il calciatore viene nuovamente arrestato con l’accusa di aver violato le condizioni del suo rilascio su cauzione cercando di ricontattare Harriet Robson. Come ad inizio anno l’esterno dopo qualche giorno di prigione viene rilasciato dopo aver pagato la cauzione. Nel febbraio del 2023 invece la chiusura del caso. Con tutti i procedimenti penali a carico di Greenwood interrotti. Dopo che è stata ritirata la denuncia nei suoi confronti e alcuni testimoni chiave della vicenda hanno fatto un passo indietro.