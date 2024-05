VIDEO/ Napoli, la lettera del gruppo a Zielinski: “Ti auguriamo il meglio, tranne in due partite”

Nella serata di ieri Piotr Zielinski ha festeggiato il suo trentesimo compleanno con amici, parenti e tutti i suoi compagni di squadra (presenti anche Francesco Calzona e il suo staff). Serata anche per salutare tutti visto che domenica contro il Lecce ci sarà l’ultima partita del polacco prima di passare all’Inter a parametro zero. Sorrisi, balli e tanto divertimento durante la festa, con i compagni di squadra che hanno omaggiato il polacco con una serie di regali ed una lettera che il centrocampista ha letto davanti a tutti.

Sorrisi e commozione durante la festa di Zielinski, la lettera dei calciatori del Napoli

Il polacco è arrivato nel 2016 in azzurro, dopo l’esplosione all’Empoli con Maurizio Sarri che lo ha poi voluto fortemente al Napoli. Un’avventura infinita: Piotr è diventato rapidamente uno dei calciatori più rappresentativi e significativi del Calcio Napoli. Gioie e dolori, uno Scudetto diventato storia la scorsa stagione (iconica la sua esultanza sul gol di Raspadori contro la Juventus a Torino). Senza dimenticare la Coppa Italia vinta nel 2020 nella prima finale post Covid, conquistata sempre contro la Juventus ma ai calci di rigore.

Il calciatore, chiamato sul palco da Decibel Bellini, ha aperto i vari regali, fino ad arrivare a quello dei suo compagni di squadra (tutta la rosa era presente alla festa). Prima di aprirlo però il calciatore è stato invitato a leggere la lettera scritta dai calciatori azzurri, regalando un bellissimo momento ai tanti presenti durante la serata. Zielinski l’ha letta sorridendo e scherzando con alcuni, prendendosi l’applauso finale di tutti. Ecco le parole della lettera: “Rimarrai per sempre nei nostri cuori e rimarrà la nostra amicizia per sempre. Adesso sei pronto per una nuova avventura e noi possiamo solamente augurarti il meglio tranne però in due partite”.