Questione di stile. Questione di cultura. Ieri sera i tifosi del Bologna, nel corso delle celebrazioni per la meritata qualificazione alla prossima UEFA Champions League dei felsinei, hanno inneggiato all’eruzione del Vesuvio mentre a Napoli la terra tremava.

Ieri i cori inneggianti al Vesuvio, un anno fa lo striscione dei napoletani per gli alluvionati

Una becera abitudine del nord Italia, quella dei cori razzisti nei confronti della città partenopea, che non ha trovato tregua neanche in un momento così delicato. La differenza sostanziale tra la gente del sud e i settentrionali è racchiusa in uno striscione esposto allo stadio Dall’Ara esattamente un anno fa, proprio dai tifosi azzurri.

Da pochi giorni l’Emilia Romagna era stata colpita da un’alluvione che l’aveva messa in ginocchio, e i supporters campani sia nella gara casalinga del Maradona contro l’Inter che in quella disputata nella città che diede i natali a Lucio Dalla, napoletano d’adozione, dimostrarono tutta la loro vicinanza ad un popolo in quel momento in difficoltà.

Una differenza di interpretare la vita, la solidarietà umana e l’empatia che purtroppo ha vissuto ieri sera l’ennesimo capitolo difficile da commentare.