Gasperini passa in pole per la panchina del Napoli ma il De Laurentiis ha dubbi sulla carta d'identità del tecnico

Alla fine si è palesato lui. Senza bisogno di aspettare più, visto il grande trionfo appena ottenuto con la vittoria della UEFA Europa League a Dublino contro i campioni di Germania. Giampiero Gasperini lo ha ammesso in diretta tv, ai microfoni di Sky Sport: “Mi trovo in un momento complicato, certamente se ci fosse un momento giusto per lasciare, sarebbe questo. È come se fossi sposato ed avessi due figli, e davanti a me si presentasse una donna bellissima”.

Gasperini conferma la trattativa con ADL in diretta: “Bellissima donna che mi corteggia”

Una frase chiarissima, anche troppo, che induce in studio Fabio Caressa ad interrompere il paragone tra le risate generali. La ‘donna bellissima’ è chiaramente il Napoli di Aurelio De Laurentiis: il club azzurro è sulle tracce del tecnico di Grugliasco oramai da anni, e sembra siamo arrivati all’apice dell’interessamento.

Pochi giorni e si saprà, come ha confermato lo stesso Gasperini in conferenza stampa: “Per la decisione manca poco. Queste cose si decidono velocemente”. Meno possibilista invece il presidente Percassi, convinto di riuscire a trattenerlo a Bergamo per il nono anno consecutivo: “Gian Piero rimarrà con noi, questa vittoria ci aiuterà ancora meglio a trovare l’accordo”.