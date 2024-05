Si giocano oggi le restanti 6 partite del campionato di Serie A 2023/2024. Non saranno in realtà le ultime della stagione, perché il 2 giugno si disputerà il recupero tra Atalanta e Fiorentina.

Serie A, oggi l’ultima giornata di campionato: quali verdetti sono ancora in bilico

Sono ancora tanti i verdetti in bilico a 90′ dal traguardo, ma partiamo dalle certezze. Capitolo Champions League: per ora le qualificate sono 5: Inter, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta.

Per quanto riguarda la Roma, l’unica speranza è che i bergamaschi non facciano più di 2 punti tra oggi e il recupero con i toscani: in questo modo andrebbero a giocare anche loro per la coppa dalle grandi orecchie.

Intanto, i giallorossi sono certi dell’Europa League, mentre alla Lazio manca solo un punto per dire lo stesso. La Fiorentina è invece sicura di giocare almeno la prossima Conference League, ma alla squadra di Italiano è legato il destino europeo anche di una tra Torino e SSC Napoli: chi tra queste due la spunterà per il nono posto, dovrà infatti tifare per i viola nella finale di Atene contro l’Olympiakos il prossimo 29 maggio.

Se la Fiorentina dovesse vincere, passerà di diritto in Europa League, lasciando alla squadra immediatamente dietro in classifica il posto in Conference.

Anche la salvezza vivrà la sua lotta a tre: l’Empoli dovrà obbligatoriamente vincere al Castellani contro la Roma per evitare la retrocessione, già certa per Salernitana e Sassuolo, e vedere cosa succederà tra Frosinone e Udinese. In caso di arrivo a pari punti per due di loro, si giocherà lo spareggio in gare di andata e ritorno.

Serie A, le partite di oggi

Atalanta-Torino

Napoli-Lecce

Empoli-Roma

Frosinone-Udinese

Lazio-Sassuolo

Verona-Inter