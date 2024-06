Una tranquilla domenica di metà giugno è stata destabilizzata dalle parole di Mamuka Jugeli, il procuratore di Khvicha Kvaratskhelia, e da quelle del padre Badri.

I due hanno entrambi dichiarato di voler portare il talento georgiano lontano da Napoli, per non fargli perdere un anno di UEFA Champions League, suscitando l’ira non solo del popolo partenopeo, ma del club stesso, che ha immediatamente controbattuto con un tweet al vetriolo.

CLAMOROSO/ Agente e padre di Kvaratskhelia: “Lo portiamo via”. ADL tuona: “Non decidete voi”

Alla televisione georgiana Sport Imedi, l’agente ha dichiarato: “Con Conte il Napoli ha grandi progetti. Sono sicuro che la prossima stagione si qualificheranno nuovamente in Champions League e lotteranno per lo scudetto. Ma questo non significa che Kvaratskhelia voglia restare li“.

Il padre di Khvicha ha gettato altra benzina sul fuoco così: “Non voglio che resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere”.

Ha lavorato con quattro allenatori diversi in due anni, questo mi preoccupa molto. Ma deciderà da solo, anche se per me sarà scomodo. Non ho parlato con Khvicha di questo argomento, non lo farò fino alla fine di Euro 2024“.

La replica ufficiale di Aurelio De Laurentiis è stata questa: “Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia“.