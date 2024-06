Napoletano scomparso in Messico, la famiglia: “È stato rapito”. Ricerche nelle zone dei narcos

Parte oggi l’operazione di Intelligence per ritrovare Leonardo Franco, detto Nardo, il 43enne napoletano scomparso in Messico dallo scorso ottobre. L’uomo si era trasferito da tempo a Leon, nello stato di Guanajuato, sparendo poi nel nulla da un giorno all’altro: secondo la famiglia sarebbe stato rapito.

Nardo Franco scomparso in Messico: via alle ricerche

Era il 2 ottobre 2023 quando di Nardo si è persa ogni traccia: l’ultima telefonata alle 2:00 (ora italiana) con il padre poi il nulla. Da quel momento in poi il cellulare è risultato sempre spento mentre la sua auto è stata ritrovata poco dopo nella città di Irapuato, a 70 km da Leon.

Ad oggi la commissione nazionale messicana per la ricerca di persone scomparse ha attivato il protocollo speciale, con il supporto del pubblico ministero Marcos Arenas, finalizzato al ritrovamento del giovane napoletano. Le ricerche, condotte anche con mezzi speciali e coordinate dalla Manisco World, si spingeranno anche nelle aree ritenute sotto il controllo dei narcos locali.

“Per la prima volta nella storia degli scomparsi italiani viene organizzata un’operazione di intelligence operativa come quella che in queste ore è in corso in Messico” – ha dichiarato l’avvocato Luigi Ferrandino che da mesi si occupa del caso. Sul posto, direttamente da Napoli, è giunto anche il signor Antonio Franco, 71 anni, papà del 43enne scomparso.

Ai familiari di Nardo, nel corso di questi ultimi mesi, sono arrivate anche vere e proprie richieste estorsive. In particolare quella di una persona che dichiarando di aver sequestrato l’uomo chiedeva di ottenere dei soldi in cambio. Franco si era trasferito in Messico per lavoro: stando a quanto si apprende faceva il venditore ambulante di giacche. Lì si trovano anche la sua compagna e la loro figlia.