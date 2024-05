Antonio Conte sarà il prossimo allenatore della SSC Napoli. Come anticipato ieri in esclusiva dalla redazione di Vesuviolive.it, l’accordo tra le parti è in dirittura d’arrivo. La data dell’annuncio dovrebbe essere quella di domani, lunedì 29 maggio: il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole aspettare oltre la fine del campionato di Serie A.

“Conte-Napoli, c’è la data dell’annuncio”: il tecnico convincerà gli scontenti a restare

Anche diverse testate, tra cui Corriere del Mezzogiorno e Gazzetta dello Sport hanno confermato l’indiscrezione lanciata dal nostro giornale: Conte sarà annunciato ufficialmente domani, al più tardi martedì. Il tecnico leccese, attraverso il direttore sportivo Giovanni Manna, ha già iniziato a lavorare a distanza: il primo compito sarà quello di convincere gli scontenti a restare, capitan Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia su tutti.

I dettagli del contratto che legherà l’ex commissario tecnico della nazionale italiana al club azzurro sono ormai noti: accordo fino al 2027, stipendio che si aggirerà attorno ai 7 milioni di euro annui, con 2 di bonus in caso di qualificazione alla UEFA Champions League. Verrà inserita anche una clausola che eviterà all’allenatore di pagare penali in caso di rescissione anticipata.