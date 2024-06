Morto Peppe Napolitano: grande interprete della canzone napoletana, allievo di Sergio Bruni

Napoli – Si terranno questa mattina a Ponticelli i funerali di Peppe Napolitano, grande interprete della canzone classica napoletana che, durante gli esordi, è stato anche allievo di Sergio Bruni. Un vero e proprio ambasciatore della tradizione partenopea che lascia un enorme vuoto nel panorama musicale e culturale.

Canzone napoletana, è morto Peppe Napolitano

Nel corso della sua vita si è dedicato rigorosamente alla canzone classica napoletana, ponendosi come vero e proprio ambasciatore dell’eccellenza della sua città per oltre 30 anni. Ha preso parte ad importanti eventi come il Vokal Festival di Dortmund e il Festival Les Allumees di Nantes. Ha, inoltre, tenuto concerti per prestigiose realtà mondiali dal British Museum di Londra alla Casa della Letteratura di Monaco di Baviera.

L’ultimo saluto è previsto per oggi, 17 giugno, alle 11:15 presso la chiesa Santa Maria della Neve di Ponticelli, suo quartiere di origine. In molti, intanto, stanno inondando d’affetto Peppe Napolitano sui social, dedicandogli toccanti messaggio d’addio e ricordando i momenti passati con lui.

“Oggi è un giorno triste e doloroso. Abbiamo perso Peppe Napolitano. Un uomo indimenticabile per le sue qualità umane e artistiche. Un compagno di strada con cui ho condiviso uno dei periodi più difficili della nostra città negli anni ’80” – si legge nel post di Osvaldo Cammarota.

“Amico caro e artista bravo e appassionato. Una brutta notizia per me. Per tanto tempo abbiamo lavorato insieme condividendo progetti e tanti concerti. Peppe era un uomo rigoroso ed estremamente professionale con valori e principi umani purtroppo oggi come oggi sempre meno frequenti: dignità, correttezza e grande rispetto per gli altri. Quando lasciai il mio vecchio lavoro di organizzazione per lo spettacolo, per alcuni anni ci perdemmo di vista ma poi un giorno, senza alcun preavviso me lo ritrovai in negozio, mi aggiornò un po’ su tutto quello che era successo, del suo lavoro che amava moltissimo, delle figlie e purtroppo anche della scomparsa di Anna, sua adorata moglie. Un abbraccio va a Lucia e a Jolanda, a me resta un enorme dispiacere e il bel ricordo di una persona speciale” – è la dedica di Felice Chiantese.