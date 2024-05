Sarà Antonio Conte il nuovo allenatore della SSC Napoli. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Vesuviolive.it, il tecnico leccese chiuderà l’accordo con il club entro le prossime 24 ore.

ESCLUSIVA/ Conte al Napoli, si chiude entro 24 ore: sarà lui il nuovo allenatore azzurro

Salvo clamorosi colpi di scena, sarà dunque l’ex commissario tecnico della nazionale italiana a guidare la squadra azzurra nella prossima stagione. I dettagli del contratto dovrebbero essere confermati rispetto alle indiscrezioni uscite nelle scorse settimane: lo stipendio sarà di circa 7 milioni più bonus, con la possibilità di rescindere il contratto senza penali.

Fonti interne ci hanno confermato che sarà dunque Conte l’incaricato da Aurelio De Laurentiis a risollevare le sorti societarie dopo questa stagione disastrata. L’ufficialità dell’operazione dovrebbe arrivare tra oggi e domani, ma non è da escludere che si attenda prima la disputa della partita tra Calcio Napoli e US Lecce, in programma domenica 26 maggio con calcio d’inizio alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona, prima di annunciare l’avvicendamento in panchina.

Dissipati dunque tutti i dubbi delle ultime ore, che avevano visto prepotentemente avanzare le quotazioni di Gian Piero Gasperini. Conte è in realtà sempre stata la prima scelta del patron di Filmauro, e non ha mai avuto dubbi su quale fosse la sua priorità.