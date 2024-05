Nonostante la stagione disastrata che (finalmente) volge al termine, il Calcio Napoli ha ancora speranze di qualificarsi alla prossima UEFA Conference League. Andiamo dunque a scoprire in che modo gli azzurri potranno approdare in Europa per il quindicesimo anno consecutivo.

Napoli in Conference League a due condizioni: gli azzurri possono ancora qualificarsi

La conditio sine qua non è chiaramente la vittoria: la SSC Napoli non avrà chance se non partirà da questo presupposto, essendo in svantaggio negli scontri diretti con l’FC Torino in caso di arrivo a pari punti.

Assodato che gli azzurri dovranno battere il Lecce quest’oggi allo stadio Diego Armando Maradona (calcio d’inizio alle ore 18), in contemporanea i granata non dovranno andare oltre il pareggio in casa dell’Atalanta, già certa della qualificazione alla prossima UEFA Champions League e soprattutto fresca vincitrice dell’Europa League.

Questo è il primo passaggio importante: conquistare i tre punti contro i salentini già salvi dovrebbe non essere un problema, mentre da Bergamo potrebbero arrivare notizie dolorose se la squadra di Gasperini dovesse non scendere in campo con le giuste motivazioni. Alla partita del Gewiss Stadium è legato anche il destino della Roma, che spera in una debacle dei lombardi per continuare a coltivare speranze di qualificazione Champions. Un pareggio accontenterebbe sia il Napoli che i giallorossi, e condannerebbe il Torino al decimo posto.

Secondo passaggio fondamentale: se i partenopei dovessero conquistare la nona posizione, non sarebbero comunque certi della qualificazione europea. A quel punto la stagione a Castel Volturno si prolungherebbe di tre giorni: il 29 maggio è infatti in programma la finale di Conference ad Atene tra i padroni di casa dell’Olympiakos e la Fiorentina. Lì, il Napoli potrà fare solo una cosa: tifare per i viola e pregare. In caso di successo dei toscani, gli azzurri strapperebbero il tanto agognato pass continentale. Altrimenti ciao Europa.