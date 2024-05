Con la partita di quest’oggi in programma allo stadio Diego Armando Maradona tra SSC Napoli e US Lecce, finisce ufficialmente il ciclo che ha portato gli azzurri a vincere il terzo scudetto della storia.

Napoli-Lecce sarà l’ultima partita in azzurro per (almeno) tre campioni d’Italia

Il pubblico presente a Fuorigrotta saluterà nel tardo pomeriggio almeno tre dei protagonisti di quella mitologica cavalcata: si tratta di Piotr Zielinski, Victor Osimhen e Pierluigi Gollini.

Il polacco, come noto già da mesi, si accaserà all’Inter, e giocherà dunque per il secondo anno consecutivo con lo scudetto cucito sulla maglia. Per quanto riguarda il bomber nigeriano, la sua cessione è stata di fatto pianificata già l’estate scorsa: bisognerà solo attendere di conoscere quale sarà il top club europeo che sborserà la clausola rescissoria fissata a 120 milioni di euro per accaparrarsi le sue prestazioni.

Infine saluterà Napoli anche il portiere Gollini: il club ha deciso infatti di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, visto l’imminente rientro di Caprile dall’Empoli, e così l’estremo difensore tornerà almeno temporaneamente all’Atalanta.

Zielinski, Osimhen e Gollini non saranno gli unici a lasciare i partenopei: l’epurazione è appena iniziata.