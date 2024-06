L’idea vincente di Bivio 77: torna la salumeria “di una volta”, tra sapori di Norcia ed aperitivi top

La Salumeria Bivio 77 è una delle più recenti attività commerciali del centro di Torre del Greco ma già racchiude in sé una grande storia di gusto e tradizione: dalla norcineria alle uova fresche, dalle semolelle agli ortaggi a km 0. Ma è anche il luogo ideale per l’aperitivo con i sapori di una volta.

Bivio 77: la classica salumeria, ma non la “solita”

Si trova esattamente al bivio tra via Circumvallazione e via Gaetano De Bottis, al civico 77 nei pressi del parcheggio della Santissima Trinità: da qui il nome Bivio 77. Ma forse è anche un pò il bivio della vita che ha riportato nella città del corallo Giovanni Ammendola, partito a 19 anni per l’Inghilterra e rimasto oltremanica per otto anni e mezzo, collezionando esperienze di successo nel campo del food.

Poi la scelta di tornare ed investire nella sua città, Torre del Greco: un legame con le radici che traspare in tutte le sue scelte commerciali. Bivio 77 è infatti la classica, per alcuni nostalgica, salumeria di una volta: quella di fiducia. “È la classica salumeria” – spiega Giovanni – “ma non è la ‘solita’ salumeria“. Infatti, qui, di banale o vecchio qui non c’è assolutamente nulla.

Specialità di Norcia ed ortaggi a Km 0

A cominciare proprio da Giovanni che è un vulcano di idee e consigli gastronomici per uno spuntino diverso dal solito, per una spesa di qualità, per un aperitivo di eccellenza. Da qui nasce il suo slogan: “Mi definisco un artigiano del gusto: perché creo su misura i sapori in base ai prodotti del periodo, della disponibilità, dei desideri dei miei clienti che poi diventano anche amici ed amiche”. Lo spirito dell’artigiano che sa proporre, ideare, anche arrangiare – se occorre – ma senza mai lasciarti a pancia vuota.

Il banco è ricco di salumi scelti, con una particolare attenzione alla norcineria umbra: “È la mia passione – spiega il giovane – e questi prodotti non possono mai mancare: crudo di Norcia, coralline di Norcia, tartufini e tanti altri salumi tipici dell’Umbria“. Si tratta di salumi famosi per il loro gusto unico, intenso ed autentico, frutto di antiche tecniche di lavorazione e dell’uso di carni suine di alta qualità. Apprezzati in tutto il mondo e, da diversi mesi, anche a Torre del Greco, grazie a Bivio 77.

Giovanni però ha fatto qualcosa di più, abbinando alla salumeria anche la sua passione per la terra: “Ho un piccolo orto che coltivo personalmente e metto i prodotti a disposizione del mio pubblico: le patate, le fave, i piselli, i pomodori. A breve saranno pronti i piennoli, per esempio. Chiaramente, essendo prodotti di stagione, non sono sempre disponibili”.

C’è anche la “semolella”, la merenda storica di Torre del Greco

Ma in una salumeria “classica” che si rispetti non possono mancare formaggi, latticini, conserve, pasta e sughi: tutto quanto serve per una spesa quotidiana, ma con un occhio attentissimo alla selezione e alla qualità. Il pane e la mozzarella arrivano freschi tutti i giorni; anche le uova, fresche, sempre.

Poi, stando a Torre del Greco, ha scelto di puntare su uno dei prodotti da forno tipici: la “semolella”, il pane di semola di una volta, merenda torrese per eccellenza. “Oltre alla classica semolella con le alici propongo anche delle varianti più innovative con crudo e mozzarella, con mortadella di cinghiale, ed altre opzioni in base alle disponibilità del giorno”. Così da candidarsi a diventare un punto di riferimento per chi vuole la colazione tradizionale cittadina tipica: preparata direttamente dalle sue mani, e si può consumare anche all’interno del locale.

Al Bivio 77 anche l’aperitivo di qualità

Sì, perché Bivio 77 è anche un caratteristico angolo per aperitivi, con tavolini e spazi per un pranzo fugace di altissima qualità, per un dopolavoro accompagnato da un buon calice di vino, per una pit stop di gusto con i veri sapori di una volta prima di rituffarsi tra i vari impegni della giornata. Ma anche per piccoli eventi e catering.

L’estetica del locale è volutamente, anch’essa, “artigianale”: “È stato creato tutto da mio padre, con carta e matita. Tutto in costante evoluzione: perché qui è come stare tra i vicoli della storia“. Infatti, ci si sente davvero nella Torre del Greco di un tempo e non solo per i sapori: i toni di un rilassante verde alle pareti richiamano, certamente, l’esperienza britannica di Giovanni: quel tocco esotico che però coincide con la sua passione per la terra, per la natura, e riporta alla genuinità dei prodotti.

Così, anche l’aperitivo diventa “verace”, fatto con i prodotti coltivati direttamente e solo i salumi più eccellenti affettati al momento. “Ho pensato di offrire una sosta ideale di relax prima di tornare a casa dopo il lavoro e senza lo stress del parcheggio che è proprio qui di fronte. Ma su richiesta siamo aperti anche nella fascia serale, anche per poche persone: basta contattarci, siamo sicuri di offrire un’esperienza unica“.

Salumeria Bivio 77, dove si trova e contatti

La Salumeria Bivio 77 si trova in via Circumvallazione 77, all’angolo con via De Bottis e proprio di fronte al parcheggio della SS.Trinità.

Gli orari di apertura sono tutti i giorni dalle 7.30 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 20.30: aperto anche la domenica mattina.

Instagram: salumeria_bivio77

Facebook: Salumeria Bivio77

Telefono: 328 550 3542