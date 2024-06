La spiaggia dello Schiacchetiello di Bacoli, splendida insenatura del golfo di Napoli, è stata liberata dalle centinaia di barche che ne rovinavano la balneazione. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino del comune flegreo, Josi Gerardo Della Ragione, che da pochi giorni ha iniziato il suo terzo mandato.

Bacoli, la spiaggia dello Schiacchetiello liberata dalle barche: “Proteggiamo l’incanto”

Attraverso il proprio profilo ufficiale Facebook, il sindaco ha espresso tutta la sua soddisfazione: “È un incanto! Questo è il mare dello Schiacchetiello, liberato da centinaia di barche. Così difendiamo uno dei tesori più ambiti ed invidiati di Bacoli. Davanti l’isolotto di Pennata. Così proteggiamo la bellezza naturale di un paradiso terrestre che ha bisogno di essere vissuto con rispetto. Così tuteliamo la flora e fauna, spesso devastata da ancore. Questo è un grande traguardo che abbiamo raggiunto tutti insieme. Una promessa mantenuta. E sappiatelo che il meglio deve ancora venire. Un passo alla volta”.

L’Ente Parco dei Campi Flegrei, per vietare il passaggio e l’ancoraggio di natanti a motore, ha posizionato quattro boe che delimitano l’area di riserva marina integrale. Multe salate per chi non rispetterà il divieto: con la terza sanzione scatterà anche la denuncia alla Procura della Repubblica.

Recentemente il Comune ha installato una nuova scalinata per consentire ai bagnanti di raggiungere le calette, predisponendo delle balaustre che facilitano l’acesso anche ai più anziani.