Era arrivato con tanto entusiasmo, raccontando della sua fede per i colori azzurri. L’esperienza di Francesco ‘Ciccio’ Calzona volgerà oggi al termine in maniera amara, con strascichi evitabilissimi e polemiche dure che l’hanno coinvolto suo malgrado soprattutto negli ultimi tempi.

L’ha dichiarato più volte il commissario tecnico della Slovacchia, che aveva immaginato una situazione sì problematica ma non così complessa, quando ha scelto di accettare l’offerta di Aurelio De Laurentiis. Dopo un avvio non negativo, anche la sua energia è andata via via spegnendosi, e la sua permanenza sulla panchina dei partenopei è stata un vero e proprio calvario.

Oggi, Calzona, avrà però la possibilità di salutare il pubblico presente allo stadio Diego Armando Maradona, che certamente l’ha rispettato e non gli ha imputato colpe di questa disastrata stagione. E se riuscisse a qualificare la squadra alla prossima UEFA Conference League, nel naufragio avrebbe comunque ottenuto un obiettivo minimo.

Napoli-Lecce, le probabili formazioni: ultima al Maradona per Ciccio Calzona

SSC NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

US LECCE (4-4-2): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Krstovic, Piccoli.