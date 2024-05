Lo staff di Antonio Conte è già al lavoro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli uomini di fiducia del tecnico leccese sono già entrati in contatto con alcuni calciatori della SSC Napoli in maniera informale, per tastare lo stato d’animo generale ed iniziare a porre le basi per il lavoro da strutturare sul gruppo.

Lo staff di Conte già al lavoro con alcuni calciatori del Napoli: da chi è composto il team

Ecco da chi sarà composto il team che Antonio Conte porterà a Napoli:

Christian Stellini, vice

Gianluca Conte, match analyst (e fratello di Conte)

Costantino Coratti, preparatore atletico

Stefano Bruno, preparatore atletico

Lele Oriali, team manager

Uno dei primi punti su cui sta lavorando lo staff dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, riguarda certamente la sfera psicologica dei calciatori che rimarranno. Conte ha ribadito la sua volontà di mantenere Giovanni Di Lorenzo in azzurro, e gli ha trasmesso tutta la fiducia che ripone nei suoi confronti. Il nuovo allenatore vuole lui come capitano del prossimo Calcio Napoli, e vuole partire da lui per rifondare una squadra che torni ad essere vincente.