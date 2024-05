Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha annunciato attraverso i suoi canali ufficiali importanti novità in vista che riguardano Victor Osimhen ed il possibile scambio con l’attaccante Romelu Lukaku, di proprietà del Chelsea ma in forza alla Roma nella stagione appena conclusa.

Scambio Osimhen-Lukaku, Romano: “Le novità sulla trattativa tra Napoli e Chelsea”

Così Romano sull’eventualità di uno scambio di attaccanti tra Napoli e Chelsea:

“Le fonti che ho mi hanno smentito qualsiasi tipo di trattativa tra SSC Napoli e Chelsea per uno scambio tra il nigeriano e Romelu Lukaku. Non esiste nessun tipo di discorso tra le parti. Per quanto riguarda Lukaku, uno dei nomi che girano attorno a quello che sarà il prossimo tecnico del Calcio Napoli Antonio Conte, il club londinese ha stabilito un gentlemen agreement, secondo cui tutti i club interessati all’attaccante belga dovranno sborsare una cifra non inferiore a 40 milioni di euro. Sotto questa somma, il Chelsea non accetterà il suo trasferimento”.

Rimane dunque ancora incerto il futuro di Osimhen: nonostante sia praticamente certa la sua partenza in estate, non si riesce ancora a decifrare quale possa essere la prossima tappa della sua carriera.