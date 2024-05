Victor Osimhen rompe il silenzio social e torna a pubblicare sul proprio canale ufficiale Instagram. Poche ore fa, l’attaccante nigeriano ha postato un video con le sue giocate migliori relative alla stagione appena terminata.

VIDEO/ Osimhen al passo d’addio: pubblica le immagini delle sue migliori giocate in azzurro

L’attaccante della SSC Napoli, che nel corso dell’annata conclusasi pochi giorni fa ha più volte ribadito pubblicamente di aver preso già la decisione che riguarda il proprio futuro, ha lanciato un messaggio attraverso il profilo Instagram a tutti i suoi fans: un video celebrativo di se stesso all’opera con la maglia azzurra.

Un segnale che sembra essere il preludio al suo addio: come è noto, nell’ultimo rinnovo contrattuale è stata infatti inserita una clausola di 120 milioni di euro, pronta per essere utilizzata da uno dei top club interessati a lui per accaparrarsi le prestazioni del bomber.

Victor Osimhen lascerà così il Calcio Napoli dopo 133 partite, 76 gol e 18 assist in tutte le competizioni, uno scudetto e un titolo di capocannoniere del campionato di Serie A.

Sulle sue tracce, tra le più accreditate ad acquistarlo, ci sono i francesi del Paris Saint Germain e gli inglesi del Manchester United.