Con l’avvento imminente di Antonio Conte alla guida della SSC Napoli, si stanno scatenando le voci di mercato. Il ritrovato entusiasmo attorno alla squadra partenopea è palpabile, e la conferma arriva anche dai nomi che girano nelle ultime ore.

Radio Kiss Kiss Napoli: “Sta girando una notizia che riguarda Paulo Dybala”

Secondo Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, starebbe circolando una voce che vorrebbe il Calcio Napoli fortemente interessato ad acquisire le prestazioni dell’argentino Paulo Dybala, attualmente in forza all’AS Roma.

Queste le parole di De Maggio, nel corso della trasmissione Radio Goal: “Per Conte i vari Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka e Rrahmani sono tutti perni del Napoli, così come lo è anche Giacomo Raspadori. Ultimamente sta girando una notizia relativa a Paulo Dybala, e ad un suo possibile trasferimento in maglia azzurra. Non ho conferme in merito, però l’informazione sta circolando”.

Antonio Conte e Paulo Dybala non si sono mai incrociati in carriera: il tecnico leccese lasciò la Juventus nel 2014, un anno prima dell’avvento della Joya in bianconero. L’argentino sarebbe certamente un calciatore in grado di infiammare la piazza partenopea: recentemente ha dichiarato di trovarsi bene a Roma, ma di star valutando eventuali esperienze anche all’estero.