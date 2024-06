Ci ha pensato Antonio Conte a convincere Khvicha Kvaratskhelia. Il nuovo tecnico della SSC Napoli ha infatti già parlato con il georgiano per affidargli le chiavi del suo progetto. Nonostante le sirene parigine, il numero 77 dovrebbe rimanere almeno un altro anno all’ombra del Vesuvio.

Kvaratskhelia resta a Napoli, l’ha convinto Conte: “Decisivo il suo intervento”

Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport, che sottolinea come l’intervento dl nuovo allenatore del Calcio Napoli sia stato decisivo per convincere Kvaratskhelia a rimanere almeno un altro anno in azzurro: “A cominciare da Napoli e dal Napoli, in questo periodo accerchiato proprio dai parigini per l’illusionista georgiano: 110 milioni, l’offerta messa sul tavolo; altrettanti no, la risposta del club azzurro. Kvaratskhelia non è in vendita, è un pilastro del futuro, è uno degli incedibili di Conte”.

“Ed è proprio la prospettiva di lavorare con lui che ha indotto Khvicha a dare assoluta disponibilità a proseguire con rinnovato entusiasmo la propria esperienza napoletana. Il ds Manna, il grande tessitore della questione-allenatore, ha parallelamente riaperto il binario della comunicazione con l’entourage del giocatore, con il suo agente Mamuka Jugeli: i colloqui per il rinnovo sono ripartiti con un incontro andato in scena in questi giorni a Milano”.