Victor Osimhen è ancora un calciatore della SSC Napoli. Nonostante sia finita la stagione sportiva, non è arrivato alcun annuncio dalle parti circa una sua cessione. Nonostante sia molto probabile che ciò accada, il Corriere dello Sport lancia quella che per ora è una provocazione, ma che lentamente si sta trasformando in una suggestione. E se il centravanti rimanesse in azzurro?

E se fosse Osimhen il centravanti di Conte? “Difficile, ma a lui non dispiacerebbe”

Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“E così, in attesa che la composizione definitiva del puzzle delle panchine d’Europa risvegli il mercato, viene fuori la suggestione di cui sopra: e se fosse Osi il centravanti del Calcio Napoli di Conte? Difficile, difficilissimo, facciamo anche di più. Ma l’allenatore non sarebbe mica dispiaciuto. Ci mancherebbe”.

“Un anno fa il Psg arrivò a offrire 150 milioni e lo United, a quanto pare, finanche qualcosa in più, ma De Laurentiis fu irremovibile e per onore di ambizione post scudetto disse no. E si giocò la famosa carta del duecentino: o 200 milioni o niente. Niente. Al momento, le cifre che girano sono meno ingenti, un bel po’, ma l’Al-Hilal non avrebbe problemi ad accendere la clausola e a portarlo in Arabia da sceicco. Osi, però, è giovane e ambizioso e sogna la Premier: di recente s’è riaffacciato l’Arsenal, London calling, si vedrà”.