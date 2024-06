Spunta la nuova data della presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore della SSC Napoli. A riportarla è Radio Kiss Kiss, che aggiunge dettagli su quella che potrebbe essere la location.

Presentazione Conte, spunta la nuova data: “Palazzo Reale ancora possibile location”

Secondo quanto riportato dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, bisognerà aspettare ancora una decina di giorni per assistere alla presentazione del nuovo allenatore della SSC Napoli. Sarebbe infatti il 13 giugno 2024 la data più probabile in cui avverrà la tanto attesa cerimonia di investitura. A quanto pare, non sarebbe ancora tramontata l’ipotesi Palazzo Reale come location: Aurelio De Laurentiis avrebbe addirittura in mente di mettere in scaletta la firma pubblica del contratto che legherà il tecnico leccese al club azzurro per i prossimi tre anni.

In queste ore le parti si troverebbero a Roma per incontrarsi negli studi Filmauro e mettere così a punto gli ultimi dettagli contrattuali. La fumata bianca è sempre più vicina, in città freme l’attesa: stamane era circolata una foto di Antonio Conte a Capodichino, risultata poi fake come confermato anche da Dazn. L’ex commissario tecnico della Nazionale sarebbe infatti nella capitale, così come ADL.