Si infittisce il mistero attorno al presunto sbarco di Antonio Conte all’aeroporto di Capodichino. Questa mattina era apparsa su alcuni siti una foto che ritraeva il tecnico leccese in posa assieme ad un componente della Guardia di Finanza all’aeroporto di Napoli. Ebbene, dopo pochi minuti sono arrivate numerose smentite, in particolare dai giornalisti Carlo Alvino e Jolanda De Rienzo.

Antonio Conte a Capodichino pronto a firmare per il Napoli, piovono smentite: “La foto è vecchia”

Secondo i colleghi, si tratterebbe di una foto vecchia: in primis Alvino aveva dichiarato “Solo per correttezza Conte non è a Napoli e non arriverà se non nel giorno della presentazione ufficiale alla stampa”. Poco dopo Jolanda De Rienzo ha aggiunto: “La foto all’aeroporto di Capodichino è vecchia, al momento non è previsto l’arrivo in città del nuovo tecnico”.

La redazione di Vesuvio Live ha contattato un elemento del personale di sicurezza dell’aeroporto di Capodichino, che ha confermato di non avere notizie di un suo arrivo, indicando come possibile altra location della foto galeotta Roma. Ciò si evincerebbe dal tesserino al collo del finanziere, che corrisponderebbe alla sezione capitolina.

Solo per correttezza Conte non è a Napoli e non arriverà se non nel giorno della presentazione ufficiale alla stampa. — Carlo Alvino (@Carloalvino) June 3, 2024