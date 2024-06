Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali della SSC Napoli. Il patron di Filmauro ci ha tenuto a dare il benvenuto al nuovo allenatore Antonio Conte, ufficializzando con il suo arrivo anche l’inizio di un nuovo ciclo.

De Laurentiis accoglie ufficialmente Conte: “Inizia oggi il nuovo ciclo post-scudetto”

Dopo il periodo d’oro che ha portato poi alla vittoria dello scudetto lo scorso 4 maggio 2023, il Calcio Napoli ha avuto un’annata devastante in termini di risultati. Ha fallito tutti gli obiettivi, cambiato tre allenatori e non è riuscita a raggiungere l’Europa per la prima volta dopo 14 partecipazioni consecutive alle competizioni continentali. Una debacle che ha spinto De Laurentiis a rivedere i propri piani, virando su un allenatore di caratura internazionale come Antonio Conte.

Queste le sue dichiarazioni ufficiali:

“Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore della SSC Napoli sia Antonio Conte. Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante Capitolo della storia del Napoli“ .