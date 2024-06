Dal ritiro della Slovacchia, Stanislav Lobotka è tornare a parlare della stagione fallimentare del Calcio Napoli. “I risultati sono stati davvero deludenti. Penso che Calzona abbia fatto un buon lavoro con noi, visto che non è stato assolutamente facile per lui – ha dichiarato il regista azzurro -. In questa stagione avremmo reso un allenatore mediocre anche uno come Pep Guardiola”.

Lobotka getta nuove ombre: “Alcuni volevano andar via ma la società non li ha liberati”

Sui motivi del disastro, come riportato anche dai colleghi di Sportmediaset.it: “Alcuni calciatori volevano andar via dalla SSC Napoli e la società non li lasciava andare, ma a inizio stagione vincevamo ancora, anche se poi le cose sono cambiate. Abbiamo gestito male le partite e, poi, ce ne siamo andati via mentalmente”.

Ora con l’arrivo di Antonio Conte in città è tornato il grande entusiasmo dei giorni migliori. “Conte non lo conosco personalmente, ma faceva giocare all’Inter un calcio molto impegnativo – ha aggiunto Lobotka -. 3-5-2? Non sarà un problema per me, visto che ho sempre detto che proverò a fare tutto quello che mi chiede un allenatore. Penso che non ci saranno problemi su questo. Questi giorni mi sono serviti per resettare”.