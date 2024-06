Le dichiarazioni di Carlo Ancelotti hanno provocato un vero e proprio tsunami. L’annuncio del forfait da parte del suo Real Madrid, relativo al prossimo Mondiale per Club 2025, ha creato panico tra gli addetti ai lavori FIFA, e non è stato preso bene neanche dallo stesso club spagnolo.

Caos Ancelotti dopo le dichiarazioni sul forfait al Mondiale: smentita obbligata dal Real

Prontamente è arrivata infatti la smentita ufficiale da parte dei blancos, che si sono pronunciati così: “Il Real Madrid C.F. informa che in nessun momento è stata messa in discussione la sua partecipazione alla nuova Coppa del Mondo per club che sarà organizzata dalla FIFA nella prossima stagione 2024/2025. Pertanto, il nostro club giocherà, come previsto, questa competizione ufficiale che affrontiamo con orgoglio e con il massimo entusiasmo per far sognare ancora una volta ai nostri milioni di tifosi in tutto il mondo un nuovo titolo”.

Anche Carlo Ancelotti, richiamato dalla dirigenza, è stato ‘costretto’ a modificare il tiro attraverso i propri profili social: “Le mie parole sulla Coppa del Mondo per Club non sono state interpretate nel modo in cui intendevo. Non c’è niente di più lontano dal mio interesse che rifiutare la possibilità di giocare un torneo che considero una grande opportunità per continuare a lottare per titoli importanti con il Real Madrid”