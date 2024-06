Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha rilasciato una dichiarazione che ha sconvolto a livello internazionale i salotti del calcio globale. Interrogato sul nuovo Mondiale per Club a 32 squadre che si disputerà negli Stati Uniti d’America tra giugno e luglio del 2025, il cinque volte vincitore della Champions League ha dichiarato: “La Fifa può scordarsi la nostra presenza! Calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una sola partita del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la competizione. Come noi, altri club rifiuteranno l’invito”.

Ancelotti shock: “La Fifa può scordarsi il Real al Mondiale. Rifiuteranno anche altri club”

Un’affermazione, quella dell’ex allenatore della SSC Napoli, che avrà certamente attirato l’attenzione proprio del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, decisamente affascinato dalla competizione e rimasto molto deluso dopo la matematica esclusione del suo club arrivata per mano del Barcellona negli ottavi di finale dell’ultima UEFA Champions League.

Ma quali sono le reali possibilità che ha il Calcio Napoli di essere ripescato? Innanzitutto va chiarito che le parole di Ancelotti avranno bisogno di un riscontro ufficiale da parte del Real Madrid, che dovrà comunicare alla FIFA la propria rinuncia. La squadra partenopea, per partecipare al Mondiale, avrà verosimilmente bisogno del forfait di una delle due italiane Juventus o Inter: in quel caso accederebbe di diritto essendo terza nel ranking nostrano davanti al Milan.

Nella classifica generale UEFA, invece, prima del Napoli, tra le non qualificate, figurano Liverpool, Lipsia e Barcellona: se si dovesse dunque decidere di ripescare i club indipendentemente dalla nazionalità di provenienza, servirebbero ben quattro defezioni (tre oltre a quella conclamata del Real), per consentire ai partenopei di partecipare.

Una situazione certamente intricata, che il club sta seguendo con attenzione visti gli inattesi risvolti che potrebbero palesarsi nei prossimi mesi.