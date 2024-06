Inizia a prendere forma il calendario estivo della SSC Napoli. Gli azzurri di Antonio Conte, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, dovrebbero arrivare a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro il prossimo 24 luglio, rimanendo in Abruzzo fino al 9 agosto, alla vigilia dell’esordio in Coppa Italia.

Ritiro Napoli a Castel di Sangro, definito il calendario delle amichevoli: date e avversarie

I partenopei affronteranno tre avversarie internazionali in quel periodo: il 28 luglio se la vedranno con i turchi dell’Adana Demirspor (2-2 il risultato dell’amichevole disputata un anno fa), mentre il 31 luglio allo stadio Teofilo Patini arriveranno i francesi del Brest, terzi Ligue 1 alle spalle di PSG e Monaco e qualificati alla prossima UEFA Champions League. Anche la terza sfidante, il Girona (terzo in Liga spagnola), parteciperà alla competizione continentale più importante: il 3 agosto la sfida con il Calcio Napoli. L’anno scorso finì 1-1: gli uomini di Garcia vinsero poi ai calci di rigore.

Per quanto riguarda la prima parte del ritiro, in programma a Dimaro Folgarida, gli azzurri dovrebbero sostenere due test amichevoli contro squadre dilettantistiche locali.