Conte al Palazzo Reale, la voce gli trema dall’emozione: “Voglio rendere orgogliosi i tifosi”

È un Antonio Conte molto emozionato, quello che si è presentato a Palazzo Reale per la presentazione ufficiale organizzata da Aurelio De Laurentiis e dal Calcio Napoli.

“È la prima volta che ricevo una presentazione del genere, nonostante i tanti anni in questo settore. Di solito prima di ricevere, do io qualcosa, quindi sono davvero emozionato per questa accoglienza”.

Successivamente è salito sul palco il patron azzurro, che ha ringraziato tutti i presenti. Dopo una foto in compagnia degli stati generali, Conte si è accomodato assieme al presidente per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

Alla prima domanda, relativa ai tifosi della SSC Napoli sparsi nel mondo e ad una promessa da potergli fare, Conte ha risposto così: “Quello che posso promettere è certamente ‘serietà’, che è una parola spesso sottovalutata. Serietà nei confronti del Napoli, serietà nel trasmettere il mio modus operandi e la mia mentalità. Voglio rendere orgogliosi i calciatori e i tifosi. Il tifoso deve riconoscersi nella propria squadra. Il nostro obiettivo massimo è di renderli orgogliosi dell’impegno e del calcio giocato”.

“Si parla sempre di maglia sudata: nel calcio esistono vittoria e sconfitta, ma non deve mai mancare l’impegno. Non mancherà mai. Massima serietà sotto tutti i punti di vista. Daremo anche oltre il massimo”.