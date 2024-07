Spinazzola-Napoli, ci siamo: “Si può chiudere nelle prossime ore”. I dettagli dell’accordo

Spinazzola è il primo obiettivo del Napoli di Antonio Conte per la fascia sinistra. Le ultime sono incoraggianti

Leonardo Spinazzola sta per diventare un nuovo giocatore della SSC Napoli. Il calciatore è da ieri ufficialmente svincolato, ed il saluto che la Roma ha affidato ai suoi canali ufficiali non ha lasciato margini di ripensamento da parte del club giallorosso.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esterno firmerà un contatto biennale e si legherà così alla squadra azzurra per volere di Antonio Conte, che l’ha inserito fin da subito nella lista delle occasioni che ha consegnato al nuovo direttore sportivo partenopeo Giovanni Manna già diverse settimane fa. Spinazzola potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore.

La redazione di Sky Sport ha riportato alcuni interessanti aggiornamenti sul suo avvicinamento alla maglia azzurra a costo zero:

“Il Calcio Napoli ha in pugno Spinazzola: ci sono stati contatti e ce ne saranno altri nelle prossime ore e sta cercando di chiudere l’operazione che porterà il giocatore svincolato dalla Roma (dopo 5 anni) in azzurro. È un giocatore che piace tanto ad Antonio Conte, che lo ha voluto fortemente. Nel corso del pomeriggio arriveranno novità riguardo la trattativa. Per lui pronto un contratto biennale”.