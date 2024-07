Il Calcio Napoli di Antonio Conte non si fermerà mai. Dopo le visite mediche e i test atletici previsti per martedì 9 e mercoledì 10 luglio 2024 a Castel Volturno, gli azzurri partiranno alla volta di Dimaro-Folgarida, sede del primo ritiro in Trentino Alto Adige.

Napoli, a Dimaro con Conte non si scherza: due allenamenti al giorno, il programma completo

Una volta arrivati giovedì 11, i calciatori inizieranno il primo tour de force stagionale. Fino al 21 luglio, infatti, gli atleti agli ordini del tecnico leccese si alleneranno sempre due volte al giorno, anche quando disputeranno le due amichevoli in programma, eccezion fatta per il giorno del viaggio d’andata, quando sosterranno solo l’allenamento pomeridiano. Il battesimo di fuoco con Conte inizierà lì.

SSC Napoli, il programma completo del ritiro di Dimaro-Folgarida

9-10 LUGLIO

Visite mediche a Castel Volturno, sia mattina che pomeriggio.

GIOVEDI’ 11 LUGLIO

Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.

VENERDI’ 12 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.

SABATO 13 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.

Conferenza stampa Conte ore 14.00 (riservato ai Media accreditati), Teatro in Piazza Madonna della Pace.

DOMENICA 14 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.

Serata incontro tifosi con 4 giocatori alle ore 20 in Piazza Madonna della Pace.

LUNEDI’ 15 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.

MARTEDÌ 16 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

PRIMA AMICHEVOLE – Ore 18.00 SSC Napoli-Anaune Val di Non (Stadio Comunale di Carciato).

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.

Conferenza stampa con un giocatore ore 14.00 (riservato ai Media accreditati) in Teatro in Piazza Madonna della Pace.

Serata d’intrattenimento (cabaret) in Piazza Madonna della Pace.

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.

Incontro tifosi con mister + staff tecnico alle ore 20.00 in Piazza Madonna della Pace.

VENERDÌ 19 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.

Serata presentazione squadra con dj-set ore 20.00 in Piazza Madonna della Pace.

SABATO 20 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

SECONDA AMICHEVOLE (Ore 18.00 contro il Mantova allo Stadio Comunale di Carciato).

Serata d’intrattenimento (musicista e cantanti) sul palcoscenico in Piazza Madonna della Pace.

DOMENICA 21 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.