La nuova stagione calcistica è alle porte e i ragazzi di Antonio Conte si preparano a partire per la prima parte del ritiro estivo a Dimaro, seguita dalla seconda tappa di preparazione estiva a Castel di Sangro.

Amichevoli SSC Napoli Dimaro e Castel di Sangro: date, avversarie, prezzi, dove vederle in tv e streaming

Durante i due ritiri la squadra affronterà diverse partite, sia nazionali che internazionali:

CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI

PARTITA DATA LOCALITÀ Napoli vs ASD Anaune Val di Non 16/07/2024 h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro – SKI.IT Arena Napoli vs Mantova 20/07/2024 h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro – SKI.IT Arena Napoli vs Adana Demirspor 28/07/2024 h 20:00 Castel di Sangro,

Stadio Teofilo Patini Napoli vs Brest 31/07/2024 h 20:00 Castel di Sangro,

Stadio Teofilo Patini Napoli vs Girona 03/08/2024 h 18:30 Castel di Sangro,

Stadio Teofilo Patini

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LE AMICHEVOLI DI DIMARO

Per chi sarà a Dimaro, sarà possibile seguire da vicino il Calcio Napoli allo Stadio Comunale di Dimaro – SKI.IT Arena. I biglietti per le gare giocate in Trentino possono essere acquistati attraverso i seguenti link:

– Napoli vs ASD Anaune Val di Non: acquista qui i biglietti

– Napoli vs Mantova: acquista qui i biglietti

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LE AMICHEVOLI DI CASTEL DI SANGRO

Per le amichevoli internazionali di Castel di Sangro i biglietti saranno in vendita a partire da Martedì 16 Luglio h 12:00 su Ticketone al seguente link: https://sscnapoli.ticketone.it/catalog

I prezzi per le partite contro Adana Demirspor, Brest e Girona saranno i seguenti:

SETTORI PREZZO INTERO PREZZO UNDER 14 TRIBUNA 40€ 25€ DISTINTI 25€ 14€ CURVE 14€ 10€

Una volta completata la procedura, l’acquirente riceverà a mezzo mail il titolo in formato digitale (print@home), che potrà esibire agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro.

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare il Codice di Condotta della SSC Napoli.

La copertura televisiva in diretta di tutte le gare amichevoli sarà annunciata nei prossimi giorni.