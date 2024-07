La famiglia Spinazzola pazza di Napoli: il figlio gira in città con la maglia di Maradona

Dopo una trattativa durata un paio di settimane, Leonardo Spinazzola ha accettato con un sorriso a trentadue denti l’approdo nel Calcio Napoli di Antonio Conte. Il difensore dopo aver trovato stabilità a Roma, sponda giallorossa, ha deciso di andare via a parametro zero in cerca di una nuova sfida, trovandola in Napoli. Mentre il calciatore era a Castel Volturno in mattinata per conoscere i compagni e lo staff azzurro, la sua famiglia ha approfittato della bella giornata per esplorare la città in tutta la sua bellezza. E il figlio del calciatore l’ha fatto con un “outfit speciale”.

Anche il piccolo Spinazzola innamorato di Napoli, la maglia indossata fa il giro dei social

Lo scatto è stato pubblicato dalla madre in mattinata. La famiglia di Leonardo Spinazzola è arrivata ieri sera a Napoli per supportare il calciatore in questi primi giorni in azzurro e in cerca della casa perfetta. Nel mentre la famiglia alloggia in un albergo vista mare per ammirare ancora di più tutte le bellezze della nostra terra. I coniugi hanno due figli, un maschio ed una femmina, che nelle storie di Miriam Sette sembrano felici della nuova piazza in cui il papà giocherà quest’anno.

Dopo aver disfatto i bagagli, in giornata odierna la famiglia (mentre Leonardo era a Castel Volturno) ha voluto esplorare Napoli e tutte le sue bellezze. Passando per le strade ed i vicoli storici della città. Uno scatto però ha rapito tutti, quello di Mattia (il figlio più grande) con la maglia di Maradona per i vicoletti di Napoli. Una foto che ha fatto rapidamente il giro del web, Maradona non è stato solo un calciatore, ed il piccolo Mattia, nonostante la tenera età è già a buon punto e ne avrà di tempo in quel della città partenopea per conoscere ancora di più della storia del Pibe.