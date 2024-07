UFFICIALE/ “Il Capitano Di Lorenzo resterà a Napoli ancora per molti anni”

Con una nota ufficiale pubblicata attraverso il social ‘X’ (ex Twitter), la SSC Napoli ha confermato la permanenza in azzurro del capitano Giovanni Di Lorenzo, fugando i dubbi residui.

Il mal di pancia del terzino sembra oramai un lontano ricordo, ed il club ci ha tenuto a confermare che il numero 22 rimarrà il Capitano (con la C maiuscola) della squadra ancora per molti anni.

UFFICIALE/ “Il Capitano Giovanni Di Lorenzo resterà alla SSC Napoli ancora per molti anni”

Questo il tweet pubblicato dalla SSC Napoli pochi minuti fa, che conferma la permanenza in azzurro del difensore Giovanni Di Lorenzo. Un annuncio in piena linea con il grande lavoro che la nuova dirigenza partenopea sta mettendo in pratica da quando ha ricevuto il mandato dal presidente Aurelio De Laurentiis.

“Il Calcio Napoli legge su alcuni organi di stampa che servirebbe ancora un chiarimento tra la società e Giovanni Di Lorenzo. Evidentemente, tali organi di stampa sono disinformati, poiché il “chiarimento” tra la società e il Capitano è avvenuto positivamente già da alcune settimane. È chiaro, quindi, che Di Lorenzo è e sarà ancora per molti anni il Capitano e perno centrale del Calcio Napoli“.