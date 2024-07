Victor Osimhen questa mattina è partito alla volta di Dimaro-Folgarida, dove oggi inizierà il primo dei due ritiri pre-campionato assieme agli altri convocati da Antonio Conte.

Osimhen parte per Dimaro: “Aspettati persone gelose, amareggiate e pettegole”

Prima di volare in direzione Verona, per poi trasferirsi in Trentino assieme al resto della squadra, il bomber nigeriano ha affidato il suo pensiero ad un post pubblicato sul profilo personale Instagram. Come spesso sta accadendo negli ultimi giorni, da quando ha fatto rientro a Napoli, il centravanti ha parlato virtualmente all’amata figlia: “Il tuo benessere piò avere effetti collaterali. Aspettatevi casi di persone gelose, amareggiate e pettegole. Ma mantieni la tua gioia a prescindere!”.

Nonostante fosse data per certa la sua partenza, Osimhen per ora sta seguendo regolarmente le fasi iniziali della stagione con la SSC Napoli: prima si è presentato al raduno di Castel Volturno, poi ha intrapreso il viaggio verso Dimaro con i compagni.

I tifosi azzurri sognano una sua permanenza, che rispetto a qualche settimana fa appare più probabile: non è infatti ancora arrivata nessuna offerta congrua, anche se nelle ultime ore si è fatta nuovamente insistente la voce di un suo passaggio ai francesi del Paris Saint Germain.

La sensazione generale è che Victor voglia però sbarcare in Premier League: in caso contrario, come confessato anche ad alcuni amici, non disdegnerebbe di lavorare al fianco di Antonio Conte, dal quale sarebbe rimasto letteralmente ammaliato per il carisma e le capacità comunicative.