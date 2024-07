“Sarebbe bello restare, Conte è un grande”: la confessione di Osimhen che fa sognare

Il Calcio Napoli questa mattina si è radunato a Castel Volturno per le visite di rito prima di partire direzione Dimaro. Tanti sorrisi e soprattutto i primi incontri con Antonio Conte che ci ha tenuto a parlare con tutti i calciatori presenti (non c’erano solamente i nazionali). Telecamere puntate su Victor Osimhen: il nigeriano è stato uno dei primi ad arrivare e tra gli ultimi ad uscire, riuscendo anche a fermarsi per accontentare i tanti tifosi che erano appostati all’uscita dei cancelli del centro sportivo. Proprio sul calciatore, Sky Sport ha dato un’incredibile rivelazione che potrebbe ribaltare ogni discorso sul futuro.

L’indiscrezione di Sky Sport sul futuro di Osimhen a Napoli. Conte lo ha convinto?

Sky Sport questa mattina ha seguito con molta attenzione le vicende di casa Napoli. Naturalmente gli occhi erano tutti per Victor Osimhen che è stato tra i primi ad arrivare nel centro sportivo azzurro. Proprio sul nigeriano, la tv ha un’esclusiva abbastanza clamorosa che fa sognare la sua permanenza in azzurro. Ad averlo convinto sembra essere stato proprio Antonio Conte e la sua voglia di voler rendere di nuovo grande il Napoli. Ecco le ultime sul bomber: “Victor Osimhen è rientrato a Napoli con moglie e figlia, ieri è stato ad un parco acquatico. Ad alcuni amici avrebbe anche confessato sarebbe bello restare, c’è un grande allenatore ed un nuovo progetto per ripartire”. Ad oggi nessuna squadra si avvicina alla cifra della clausola, sullo sfondo il PSG che può essere sempre un’opportunità”.

Un incredibile colpo di scena di una telenovela infinita. Naturalmente la clausola rimane lì e il tutto forse si deciderà quando il calciatore e la squadra saranno in quel di Dimaro per la prima parte del ritiro che poi si sposterà verso Castel Di Sangro.